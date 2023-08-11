ЗРК прямо посреди жилого двора: Жданов рассказал, чем это грозит россиянам

Взрывы в России уже стали обычными. В то же время, ее гражданам могут больше угрожать не беспилотники, а собственная ПВО.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем ютуб-канале, что в Московской области ЗРК стоят прямо посреди жилых домов, передает 24 Канал.

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"В пгт Малино на улицах среди жилых домов стоит зенитная пушка. Если она начнет стрелять, там мало не покажется. Если еще и начнет поворачивать ствол, может попасть даже в верхние этажи", – отметил Жданов.

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Так, ночью 24 июля ЗРПК "Панцирь", расположенный на крыше минобороны России, не смог сбить беспилотник на расстоянии 300 метров. Однако если бы сбил, обломки дрона попадали бы на жилые кварталы, и могли пострадать люди.

Взрывы в России продолжаются

Начиная с ночи, в стране-агрессоре снова неспокойно – вспыхнул пожар в Одинцово Московской области. Ближе к обеду услышали взрывы в столице и Подмосковье. С неба упали и взорвались объекты, похожие на беспилотники.

Более того, на определенный период ограничили работу аэропортов "Внуково" и "Домодедово", в результате чего самолет с ранеными оккупантами ждал в Ростове.

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