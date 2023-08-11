Військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму ютуб-каналі, що в Московській області ЗРК стоять просто посеред житлових будинків, передає 24 Канал.
До вашої уваги Росіянам пощастило, що "Панцирь" не спрацював, – аеророзвідник про дронову атаку в Москві
"У смт Маліно на вулицях серед житлових будинків стоїть зенітна гармата. Якщо вона почне стріляти, там мало не здасться. Якщо ще й почне повертати дуло, може влучити навіть у верхні поверхи", – зазначив Жданов.
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Так, вночі 24 липня ЗГРК "Панцирь", розміщений на даху міноборони Росії, не зміг збити безпілотник на відстані 300 метрів. Однак якби збив, уламки дрона попадали б на житлові квартали, і могли постраждати люди.
Вибухи в Росії тривають
Починаючи з ночі, у країні-агресорці знову неспокійно – спалахнула пожежа в Одінцово Московської області. Ближче до обіду почули вибухи також у столиці і Підмосков'ї. З неба впали й вибухнули об'єкти, схожі на безпілотники.
Ба більше, на певний період обмежили роботу аеропортів "Внуково" і "Домодєдово", унаслідок чого літак з пораненими окупантами чекав у Ростові.
Війна перекинулась на територію Росії: основне
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