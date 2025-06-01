Россияне жалуются из-за ночной атаки дронов: какие области были под ударом

В ночь на 19 июня Россию, предположительно, атаковали неизвестные беспилотники. Враг заявил о массированном обстреле нескольких областей, в том числе аэропортов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, OSINT-сообщества и руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко.

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Ночной удар дронами по России

Россияне заявляют о сбитии 81 БпЛА в 11 областях. По их словам, количество дронов в областях было следующим:

19 БпЛА – над территорией Брянской области,

17 – над территорией Курской области,

13 – над территорией Смоленской области,

7 – над территорией Волгоградской области,

6 – над территорией Орловской области,

5 – над территорией Ростовской области,

5 – над территорией оккупированного Крыма,

по 3 – над территориями Белгородской, Астраханской областей.

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Известно, что план "Ковер" (периодическое закрытие воздушного пространства) вводили в аэропортах Волгограда и Калуги.

Андрющенко подытожил, что массированная атака была осуществлена на Волгоградскую область с 02:00 до 04:00, по официальной версии – без пострадавших. Также в период с 02:10 до 03:15 атакован район аэропорта Миллерово в Ростовской области. По меньшей мере 15 взрывов было в Смоленской области.

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После ночного обстрела в российском Волгограде был пожар в районе аэродрома.

Напомним, что ночью 17 июня россияне также говорили о атаке дронов. Тогда в ряде населенных пунктов России, в частности в Тамбове и Котовске было слышно около десяти взрывов, перед которыми пролетали беспилотники. В центре удара оказался завод "Прогресс".