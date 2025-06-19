Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ, OSINT-спільноти та керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.
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Нічний удар дронами по Росії
Росіяни заявляють про збиття 81 БпЛА у 11 областях. За їхніми словами, кількість дронів у областях була такою:
- 19 БпЛА – над територією Брянської області,
- 17 – над територією Курської області,
- 13 – над територією Смоленської області,
- 7 – над територією Волгоградської області,
- 6 – над територією Орловської області,
- 5 – над територією Ростовської області,
- 5 – над територією окупованого Криму,
- по 3 – над територіями Білгородської, Астраханської областей.
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Відомо, що план "Ковьор" (періодичне закриття повітряного простору) запроваджували в аеропортах Волгограда та Калуги.
Андрющенко підсумував, що масована атака була здійснена на Волгоградську область з 02:00 до 04:00, за офіційною версією – без постраждалих. Також у період з 02:10 до 03:15 атаковано район аеропорту Міллерово в Ростовській області. Щонайменше 15 вибухів було в Смоленській області.
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Після нічного обстрілу в російському Волгограді була пожежа в районі аеродрому.
Нагадаємо, що вночі 17 червня росіяни також казали про атаку дронів. Тоді у низці населених пунктів Росії, зокрема у Тамбові та Котовську було чутно близько десяти вибухів, перед якими пролітали безпілотники. У центрі удару опинився завод "Прогрес".