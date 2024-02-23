Представитель Украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что оккупанты любят символизм и тяготеют к сакральным датам. Вполне возможно, что свои удары они привязывают к определенным событиям.
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Месть от Украины точно будет
О случаях "хлопка" на территории России украинцы слышали уже неоднократно. Хотя преступная власть убеждает, что все якобы хорошо, сами россияне часто жалуются на взрывы на военных объектах.
По словам, Братчука, обстрел Украины в ночь на 23 февраля мог быть привязан ко дню оккупационного войска страны-агрессора. Однако, захватчикам не стоит надеяться, что эти преступления сойдут им с рук.
Блюдо мести для них будет холодным, а кофе адским. Понимаем прекрасно, что так это не пройдет. Как всегда – будет "хлопок". Посмотрите, возможно, в ближайшие часы. Это не анонс, думаю, что это констатация будущего факта,
– подчеркнул Братчук.
Обстрел Украины 23 февраля: что известно
- Еще с вечера 22 февраля Россия начала запускать свои воздушные цели. "Шахедами" атаковала Одессу, там вспыхнул мощный пожар. Обломки дронов упали на здание одного из предприятий. К сожалению, российский террор унес жизни трех человек.
- Также известно о попадании в Днепре. Под ударом оказалась многоэтажка, несколько квартир разрушены до основания. Кроме этого, есть попадания в предприятие. Всего в больницы обратилось семь человек, двое находятся в медучреждениях.
- Оккупанты этой ночью использовали против Украины 31 ударный дрон. К тому же атаковали ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 23 БПЛА. Их запускали из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Ракеты направлялись из Черного моря и Донецкой области.