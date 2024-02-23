Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що окупанти полюбляють символізм і тяжіють до сакральних дат. Цілком можливо, що свої удари вони прив'язують до певних подій.

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Помста від України точно буде

Про випадки "бавовни" на території Росії українці чули вже неодноразово. Хоч злочинна влада переконує, що все нібито добре, самі росіяни часто скаржаться на вибухи на військових об'єктах.

За словами, Братчука, обстріл України у ніч на 23 лютого міг бути прив'язаний до дня окупаційного війська країни-агресорки. Однак, загарбникам не варто сподіватися, що ці злочини зійдуть їм з рук.

Страва помсти для них буде холодною, а кава пекельною. Розуміємо прекрасно, що так це не минеться. Як завжди – буде "бавовна". Подивитесь, можливо, найближчими годинами. Це не анонс, думаю, що це констатація майбутнього факту,

– підкреслив Братчук.

Обстріл України 23 лютого: що відомо