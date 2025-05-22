В частности, летели на Москву: Россия заявила об атаке почти 500 дронов за 2 суток

Россия жалуется на атаку почти 500 дронами за 2 суток. Часть из них летела на Москву.

Говорят, что все БпЛА якобы были сбиты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также "О господи, спаси нас!": оккупанты жалуются на вечернюю атаку дронов на ряд регионов и Крым

Что известно об атаке БпЛА на Россию

В российском Минобороны заявили, что с 20:00 21 мая до 8:00 22 мая "певео" сбила 485 дронов.

34 БпЛА летели на Москву, 27 из них якобы сбила "Певео".

После 10:00 беспилотники снова пытались прорываться в российскую столицу. Мэр говорит, что было зафиксировано не менее 8 БпЛА в направлении города. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Атаки стали причиной остановки работы аэропортов Москвы и других городов. Например, только "Домодедово" прекращало работу 4 раза за 22 мая.

Не обошлось и без разрушений – в Туле дрон повредил кровлю многоквартирного жилого дома.

Российское Минобороны отчиталось, что:

над Белгородской областью сбили 26 БПЛА,

над Орловской – 135,

над Брянской – 59,

над Курской – 121,

над Рязанской – 15,

над Липецкой – 4,

над Воронежской – 7,

над Смоленской – 3,

над Ростовской – 2,

над Калужской – 13,

над Тульской – 20,

над Московской – 63,

над Владимирской – 6,

над оккупированным Крымом и Черным морем – 3,

на маршрутах пролета – еще 8.

Напомним, что посреди дня дроны пытались атаковать Рязанский НПЗ. Местные говорят, что обломки упали поблизости.