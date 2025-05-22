В частности, летели на Москву: Россия заявила об атаке почти 500 дронов за 2 суток
- Россия заявила об атаке почти 500 дронов за 2 суток, некоторые из которых летели на Москву, и все якобы были сбиты.
- Атаки дронов вызвали остановку работы аэропортов Москвы и других городов, а также повреждения, в частности в Туле.
Россия жалуется на атаку почти 500 дронами за 2 суток. Часть из них летела на Москву.
Говорят, что все БпЛА якобы были сбиты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Что известно об атаке БпЛА на Россию
В российском Минобороны заявили, что с 20:00 21 мая до 8:00 22 мая "певео" сбила 485 дронов.
34 БпЛА летели на Москву, 27 из них якобы сбила "Певео".
После 10:00 беспилотники снова пытались прорываться в российскую столицу. Мэр говорит, что было зафиксировано не менее 8 БпЛА в направлении города. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.
Атаки стали причиной остановки работы аэропортов Москвы и других городов. Например, только "Домодедово" прекращало работу 4 раза за 22 мая.
Не обошлось и без разрушений – в Туле дрон повредил кровлю многоквартирного жилого дома.
Российское Минобороны отчиталось, что:
- над Белгородской областью сбили 26 БПЛА,
- над Орловской – 135,
- над Брянской – 59,
- над Курской – 121,
- над Рязанской – 15,
- над Липецкой – 4,
- над Воронежской – 7,
- над Смоленской – 3,
- над Ростовской – 2,
- над Калужской – 13,
- над Тульской – 20,
- над Московской – 63,
- над Владимирской – 6,
- над оккупированным Крымом и Черным морем – 3,
- на маршрутах пролета – еще 8.
Напомним, что посреди дня дроны пытались атаковать Рязанский НПЗ. Местные говорят, что обломки упали поблизости.