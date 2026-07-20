Тогда россияне не захотят воевать: военный аналитик назвал последствия ударов по России

Силы обороны Украины уже даже проводят атаки по логистическим центрам российских компаний, которые оказывают помощь армии оккупантов. Все это – часть единой стратегии, которая затруднит ведение боевых действий со стороны противника.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Иван Тимочко. По его словам, нет ничего удивительного в том, что дроны нанесли удар по логистическому центру российского маркетплейса Wildberries. Там торговали запчастями для беспилотников.

Как заставить россиян остановить войну?

По словам Тимочко, России становится все сложнее защищать объекты, которые работают на российскую армию. Силы обороны Украины и в дальнейшем проводят атаки на вражеские нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы, предприятия российского ВПК и т. д. Зенитных ракетных комплексов и других составляющих противовоздушной обороны у врага не хватает.

Может показаться, что атаки на логистические центры, танкеры, грузовики и другие объекты не связаны между собой. Но на самом деле это удар по скоординированной системе обеспечения российской армии всем необходимым. Мы на различных участках и звеньях систематически лишаем врага возможностей и не даем ему наращивать потенциал,

– сказал Тимочко.

Тимочко рассказал о недавних успешных атаках на Россию: смотрите видео 24 Канала

Все эти атаки не просто наносят ущерб российской логистике. Это также удар по желанию россиян вести войну против Украины. Там все чаще сетуют, что украинские дроны все чаще попадают по различным объектам.

Добавим, что ночью 20 июля Силы беспилотных систем поразили 7 российских судов в Черном и Азовском морях. Также удалось вывести из строя целых 6 элементов вражеской ПВО. Среди них – ЗРК "Тор-М2".