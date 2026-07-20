Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Іван Тимочко. За його словами, немає нічого дивного в тому, що дрони прилетіли по логістичному центру російського маркетплейса Wildberries. Там торгували запчастинами до безпілотників.

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За словами Тимочка, Росії стає все складніше захищати об'єкти, які працюють на російську армію. Сили оборони України і надалі атакують ворожі нафтобази, нафтопереробні заводи, підприємства російського ВПК тощо. Зенітних ракетних комплексів та інших складових протиповітряної оборони ворогу не вистачає.

Може здаватися, що атаки на логістичні центри, танкери, вантажівки та інші об'єкти не пов'язані між собою. Але насправді це удар по скоординованій системі забезпечення російської армії всім необхідним. Ми на різних ділянках та ланках системно вибиваємо можливості ворога та не даємо нарощувати потенціал,

– сказав Тимочко.

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Усі ці атаки не просто завдають шкоди російській логістиці. Це також удар по бажанню росіян вести війну проти України. Там все більше бідкаються, що українські дрони все частіше влучають по різних об'єктах.

Додамо, вночі 20 липня Сили безпілотних систем уразили 7 російських суден в Чорному та Азовському морях. Також вдалося вибити аж 6 елементів ворожої ППО. Серед них – ЗРК "Тор-М2".