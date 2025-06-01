В российской Коломне слышны взрывы: произошел пожар возле воинской части

В российской Коломне, что в Московской области, слышны взрывы. Сообщают о пожаре неподалеку от воинской части.

В небо над городом поднялся густой черный дым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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В Коломне начался пожар возле воинской части

В Коломне, что в Московской области утром 4 июня слышали взрывы. Сообщается о пожаре возле воинской части.

Очевидцы снимают последствия на видео. Видно, что в небо над городом поднимается густой черный дым.

Украинские власти эту информацию пока никак не комментировали.

В Коломне начался пожар возле воинской части: смотрите видео

Напомним, 3 июня около 23:00 на Заволжском моторном заводе прогремел мощный взрыв. Было видно зарево от пожара. Российские телеграм-каналы отметили, что, предварительно, якобы "рванул грузовик с цистерной", находившийся на территории завода. Пожар быстро перекинулся на производственный цех.