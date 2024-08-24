Словно "салют" ко Дню Независимости: в Курске и области ночью раздавались громкие взрывы

У российских захватчиков была "праздничная ночь" на 24 августа. В частности, оккупанты жаловались из-за взрывов в Курске и Курчатове на российской Курщине.

Также утром российское минобороны подтвердило, что ночью Россию атаковали дроны. В частности, заявляли о "работе ПВО" еще в трех областях, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в России

Губернатор Курской области России Алексей Смирнов заявил о воздушной тревоге на Курщине ориентировочно в 23:22 24 августа. Он предупредил россиян о ракетной опасности.

Впоследствии во вражеских телеграм-каналах начали распространять видео, на которых слышно мощные взрывы над Курском и Курчатовом Курской области России. Оккупанты писали о якобы "работе ПВО".

Отбой тревоги на Курщине прозвучал после полуночи 24 августа.

Дроны атаковали Россию: у россиян было громко ночью 24 августа

Что известно о дронах над Россией

Российское минобороны отчиталось, что якобы они "уничтожили" семь беспилотников. В частности:

5 – над территорией Воронежской области,

по одному – над Белгородской и Брянской областями.

Громко в России было в ночь на 24 августа: смотрите видео с Курщины

Кроме того, тревожно россиянам было во временно оккупированном Севастополе. Однако о последствиях оккупанты традиционно ничего не сказали, отметив, что "все хорошо".

