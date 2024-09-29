Власти Котлубани подтвердили удар по воинской части: там до сих пор продолжается пожар

В поселке Котлубань Волгоградской области России подтвердили атаку беспилотников. Местные россияне говорят, что до сих пор виднеется дым со стороны воинской части.

Местные предполагали, что там горит арсенал воинской части 57229-51. По состоянию на 11:05 29 сентября там виден огонь.

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Что происходит в Котлубани

Глава Котлубани Игорь Давыденко подтвердил росСМИ атаку БпЛА этой ночью, посоветовав за более подробной информацией обратиться к военным.

Сейчас (по состоянию на 11:05 29 сентября – 24 Канал) виден огонь и идет дым со стороны воинской части. Пожарные продолжают тушить сухую траву, вспыхнувшую после атаки БпЛА рядом с воинской частью,

– рассказали в российских телеграм-каналах.

Там также добавили, что пока неизвестно, что происходит на территории части из-за дыма.

Россияне рассказали розЗМІ, что атака дронами продолжалась ориентировочно с 3 по 5 часов на рассвете 29 сентября. Жительница Волгограда заявила, что больше всего взрывы раздавались со стороны Котлубани. По ее словам, летело очень много, она ждала худшего результата, однако в Котлубани даже сирену не включали.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что в ночь на 29 сентября дроны таки атаковали российский склад с боеприпасами в поселке Колтубань Волгоградской области России.

Там Россия держала часть иранской баллистики и пусковые к ней. Еще были уничтожены иранские боеприпасы.