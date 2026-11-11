Дроны кошмарят порт Усть-Луга: военный объяснил, почему он важен для России

В ночь на 11 ноября стратегически важный для противника порт Усть-Луга подвергся серьезной атаке беспилотников. На днях дроны также наносили удары по НПЗ в Ленинградской области и заводу имени Морозова, где производят взрывчатку и твердое ракетное топливо для "Искандеров".

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" Иван Киричевский. В последние дни Силы обороны сосредоточились на нанесении ударов по Ленинградской области.

Почему Усть-Луга важна для врага?

Как подчеркнул военный, сейчас можно испытать приятное дежавю, ведь в свое время полк "Рейд" участвовал в волне налетов на российские порты весной 2026 года.

Сам порт строили еще в 2010-х годах. Тогда враг рассчитывал, что в случае большой войны против Украины у них будет удаленный порт, где можно будет беспрепятственно осуществлять различный экспорт.

В 2010-х кто бы мог подумать даже в самых смелых фантазиях, что у нас появятся дальнобойные средства, способные долететь до территории Ленинградской области? И вот все летит туда,

– отметил Киричевский.

Военный прокомментировал удары по Усть-Луге: смотрите видео 24 Канала

Также Силы обороны ведут системную работу против российской ракетной программы. Речь идет как о непосредственном уничтожении пусковых установок, так и о как минимум десятках пораженных ключевых российских заводов. Даже поступала информация, что в течение октября был установлен рекорд по ударам по предприятиям ВПК РФ. Удалось поразить 18 объектов.

Мы видим системную работу по производству баллистики и боевых частей этой баллистики. Удары наносятся по различным заводам. И завод имени Морозова – часть этой цепочки,

– отметил военный.

Добавим, что в ночь на 11 ноября воздушная тревога прозвучала во многих российских регионах. Речь идет о 17 различных регионах. А из-за закрытия неба над Санкт-Петербургом самолеты были вынуждены совершить посадку в Финляндии.