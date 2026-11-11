Дрони кошмарять порт Усть-Луга: військовий пояснив, чим він важливий для Росії

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" Іван Киричевський. За останні дні Сили оборони зосередилися на ударах по Ленінградській області.

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Як наголосив військовий, зараз можна відчути приємне дежавю, адже свого часу полк "Рейд" брав участь у хвилі нальотів на російські порти навесні 2026 року.

Сам порт будували ще у 2010-х роках. Тоді ворог розраховував, що в разі великої війни проти України у них буде віддалений порт, де можна буде безперешкодно вести різний експорт.

У 2010-х хто б міг подумати навіть у найсміливіших фантазіях, що у нас будуть далекобійні засоби, які зможуть долітати до території Ленінградської області? І от все летить туди– зазначив Киричевський.

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Також Сили оборони ведуть системну роботу проти російської ракетної програми. Йдеться як про безпосереднє знищення пускових установок, так і про мінімум десятки уражених ключових російських заводів. Навіть надходила інформація, що упродовж жовтня було встановлено рекорд за кількістю ударів по підприємствах ВПК РФ. Вдалося уразити 18 об'єктів.

Бачимо системну роботу з виробництва балістики та начинки цієї балістики. Прилітає по різноманітних заводах. І завод імені Морозова – частина цього ланцюжка– зауважив військовий.

Додамо, у ніч на 11 листопада повітряна тривога лунала в багатьох російських регіонах. Йдеться про 17 різних регіонів. А через закриття неба над Санкт-Петербургом літаки були змушені сідати у Фінляндії.