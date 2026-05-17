"Большинство операций еще продолжается": Зеленский показал видео ударов по России за неделю
- Зеленский показал видео ударов по российским целям, назвав их ответом на российские атаки.
- Силы обороны Украины поразили ряд целей, включая военные самолеты, корабли и объекты нефтяной инфраструктуры, на расстоянии почти 1000 километров от линии боевого соприкосновения.
Владимир Зеленский накануне обещал ответ россиянам за удары по Украине. Теперь глава государства показал, как именно Силы обороны отвечают врагу.
Об этом говорится в телеграм-канале президента. Видео там опубликовано 16 мая.
Как Украина бьет по России?
Зеленский подчеркнул, что это вполне справедливый ответ на то, что делают россияне. В свою очередь Силы обороны будут наращивать дистанцию ударов и количество применения "дальнобойных санкций". Гарант поблагодарил воинов ВСУ, СБУ и разведок за меткость.
Наши дальнобойные санкции за эту неделю. И большая часть операций еще продолжается, поэтому на видео далеко не все наши результаты. Есть поражение самолета-амфибии Бе-200, вертолета Ка-27, корабля-сухогруза с боеприпасами, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", зенитного ракетного комплекса "Тор", комплекса связи "Редут-2УС", дронов и многое другое. Также наши дальнобойные санкции били по объектам российской нефтяной сферы и кораблям. Расстояния – почти 1000 километров от линии боевого соприкосновения,
– говорится в заметке.
Напомним, 15 мая Владимир Зеленский пообещал, что целями в России будут нефтяная промышленность и военное производство. А также "те лица, которые непосредственно совершают военные преступления против Украины и украинцев", что немного интригует.
Зачем Россия два дня массированно атаковала Украину 13 – 14 мая?
Эксперты считают, что здесь совпало несколько факторов. Россияне стремились перегрузить ПВО и прорвать ее. Также они накопили много дронов и ракет во время "перемирия". Но были и геополитические причины – во-первых, месть за унижение на параде 9 мая, во-вторых, сигналы во время встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае.
По мнению исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова, которое он высказал в эфире 24 Канала, Путин хотел, чтобы лидеры мира не договаривались о чем-то без России. Ведь Трамп и Си говорили о войне России против Украины. И таким образом решил "напомнить" о себе.
Интересно, что 20 мая в Китае будет уже сам Путин. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус уверен: диктатор хочет узнать, не перешел ли Китай на сторону США.
Кстати, Владимир Зеленский после первой волны атаки 13 мая написал, что Россия пытается привлечь внимание к своему злу за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры.
Впрочем, россияне ежедневно совершают и немассовые атаки. Например, они ударили по предприятию в Кривом Роге 15 мая и несколько раз били по гаражному кооперативу в Харькове.