Могли ли ракеты С-200 достать до российских городов и куда именно целились для 24 Канала прокомментировал генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко.

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Романенко рассказал, что в свое время между Таганрогом и Ростовом-на-Дону был основан один из девяти уникальных дивизионов зенитно-ракетных войск в Советском Союзе. Именно там стояли установки С-200.

Сейчас С-200 сняты с вооружения, но враг достаточно тщательно изучает украинский опыт. Ведь Украина восстановила эти установки и эффективно применила против россиян. Поэтому и враг мог восстановить это военное формирование.

Нужно дождаться официальных подтверждений, но есть возможность, что россияне будут возрождать и применять их, это нужно принимать во внимание,

– добавил Романенко.

Возможности С-200

Генерал-лейтенант отметил, что сейчас есть подтверждение от украинского военного командования, что установки С-200 применяются в стандартном режиме "земля – воздух" для уничтожения стратегических бомбардировщиков, самолетов дальней радиолокационной разведки и тому подобное.

И хотя установка достаточно устаревшая, но эффективно работает на расстояние до 255 километров, а с ракетами последней модификации – до 300 километров. В то же время установка Patriot имеет дальность 150 – 160 километров.

Есть подтверждение, что такая установка работает, но что этот комплекс превратили в комплекс типа "земля – земля", об этом только продолжаются разговоры. Россияне заявляют, что именно так происходит,

– добавил военный.

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