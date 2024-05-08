Могли ли ракеты С-200 достать до российских городов и куда именно целились для 24 Канала прокомментировал генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко.
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Какую цель могли выбрать российские ракеты
Романенко рассказал, что в свое время между Таганрогом и Ростовом-на-Дону был основан один из девяти уникальных дивизионов зенитно-ракетных войск в Советском Союзе. Именно там стояли установки С-200.
Сейчас С-200 сняты с вооружения, но враг достаточно тщательно изучает украинский опыт. Ведь Украина восстановила эти установки и эффективно применила против россиян. Поэтому и враг мог восстановить это военное формирование.
Нужно дождаться официальных подтверждений, но есть возможность, что россияне будут возрождать и применять их, это нужно принимать во внимание,
– добавил Романенко.
Возможности С-200
Генерал-лейтенант отметил, что сейчас есть подтверждение от украинского военного командования, что установки С-200 применяются в стандартном режиме "земля – воздух" для уничтожения стратегических бомбардировщиков, самолетов дальней радиолокационной разведки и тому подобное.
И хотя установка достаточно устаревшая, но эффективно работает на расстояние до 255 километров, а с ракетами последней модификации – до 300 километров. В то же время установка Patriot имеет дальность 150 – 160 километров.
Есть подтверждение, что такая установка работает, но что этот комплекс превратили в комплекс типа "земля – земля", об этом только продолжаются разговоры. Россияне заявляют, что именно так происходит,
– добавил военный.
Взрывы у оккупантов за последние сутки
- Вечером 7 мая жители Таганрога жаловались на взрывы в городе, кто-то услышал стрельбу. Сообщалось, что взрывы были неподалеку авиастроительного предприятия Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бариева и в районы Таганрогского металлургического завода.
- В тот же вечер неподалеку во временно оккупированном Луганске горела нефтебаза. Появились кадры сильного огня.