Чи могли ракети С-200 дістати до російських міст і куди саме цілили, для 24 Каналу прокоментував генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко.
Читайте Російський літак "впустив" авіабомбу на Краснодарський край, – росЗМІ
Яку ціль могли обрати російські ракети
Романенко розповів, що свого часу між Таганрогом та Ростовом-на-Дону був заснований один з дев'яти унікальних дивізіонів зенітно-ракетних військ в Радянському Союзі. Саме там стояли установки С-200.
Наразі С-200 зняті з озброєння, але ворог досить ретельно вивчає український досвід. Адже Україна відновила ці установки і ефективно застосувала проти росіян. Тому і ворог міг відновити це військове формування.
Потрібно дочекатися офіційних підтверджень, але є можливість, що росіяни будуть відроджувати і застосовувати їх, це потрібно брати до уваги,
– додав Романенко.
Можливості С-200
Генерал-лейтенант зауважив, що наразі є підтвердження від українського військового командування, що установки С-200 застосовуються в стандартному режимі "земля – повітря" для знищення стратегічних бомбардувальників, літаків дальньої радіолокаційної розвідки тощо.
І хоча установка досить застаріла, але ефективно працює на відстань до 255 кілометрів, а з ракетами останньої модифікації – до 300 кілометрів. Водночас установка Patriot має дальність 150 – 160 кілометрів.
Маємо підтвердження, що така установка працює, але що цей комплекс перетворили на комплекс типу "земля – земля", про це лише тривають розмови. Росіяни заявляють, що саме так відбувається,
– додав військовий.
Вибухи в окупантів за останню добу
- Ввечері 7 травня жителі Таганрогу скаржилися на вибухи в місті, хтось почув стрілянину. Повідомлялося, що вибухи були неподалік авіабудівного підприємства Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Барієва і в районі Таганрозького металургійного заводу.
- Того ж вечора неподалік в тимчасово окупованому Луганську палала нафтобаза. З’явилися кадри сильного вогню.