Серия взрывов прогремела в Саратове и Энгельсе: россияне в панике поднимали самолеты с аэродрома
- В Саратове и Энгельсе прозвучало около 10 взрывов, а аэропорт Саратова прекратил работу.
- Россияне поднимали самолеты с аэродромов, вероятно, чтобы избежать их уничтожения, и сообщают о работе ПВО.
В ночь 22 февраля в Саратове и Энгельсе прогремела серия взрывов. Россияне поднимали в небо самолеты, чтобы избежать их уничтожения.
Об этом сообщает Общественное і Воздушные силы ВСУ.
Что известно об атаке на Саратов и Энгельс?
В Саратове и Энгельсе прозвучало около 10 взрывов. Сообщают о работе ПВО.
Взрывы над Саратовом начались около 02:00 по местному времени. В общем слышали 8 – 10 взрывов. Они были настолько громкие, что у автомобилей срабатывали сигнализации.
Также 2 вспышки были видны над рекой Волгой, вероятно, это была работа ПВО.
Аэропорт Саратова временно прекратил работу. Самолеты не принимают и не отправляют.
Несколько меньше взрывов слышали над Энгельсом. С местного аэродрома россияне поднимали Ту-160, вероятно, чтобы уберечь его от ударов.
Саратов не спит второй день
В Самарской области России ночью 21 февраля был нанесён удар по Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу.
Атаку подтвердил и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он написал, что ночью был нанесен удар по 2 промышленным площадкам на территории региона. Никто не пострадал.