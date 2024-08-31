Россияне ударили по дому в Черкасской Лозовой: взрыв попал на видео
Днем россияне ударили авиабомбой по селу Черкасская Лозовая, что в Харьковской области. Враг попал прямо в жилой дом.
Момент удара оккупантов по населенному пункту попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
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Удар по Черкасской Лозовой
Как рассказали в ГСЧС, один из мощных взрывов разрушил частный дом и вызвал пожар площадью 150 квадратных метров. В результате вражеского удара повреждены 12 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.
Момент удара по Черкасской Лозовой: смотрите видео
Из-под завалов дома спасатели достали тело погибшей женщины. Она оказалась в эпицентре удара. Впоследствии по дороге в больницу умерла ее соседка.
Всего в результате вражеского удара 2 женщины погибли, по меньшей мере 10 человек пострадали, из них 2 детей,
– сообщили спасатели.
Ликвидация возгорания после атаки России: смотрите видео
Предварительно, войска России применили для ударов ФАБ-500 с УМПК.