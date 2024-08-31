Россияне ударили по дому в Черкасской Лозовой: взрыв попал на видео

Днем россияне ударили авиабомбой по селу Черкасская Лозовая, что в Харьковской области. Враг попал прямо в жилой дом.

Момент удара оккупантов по населенному пункту попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

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Удар по Черкасской Лозовой

Как рассказали в ГСЧС, один из мощных взрывов разрушил частный дом и вызвал пожар площадью 150 квадратных метров. В результате вражеского удара повреждены 12 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.

Момент удара по Черкасской Лозовой: смотрите видео

Из-под завалов дома спасатели достали тело погибшей женщины. Она оказалась в эпицентре удара. Впоследствии по дороге в больницу умерла ее соседка.

Всего в результате вражеского удара 2 женщины погибли, по меньшей мере 10 человек пострадали, из них 2 детей,

– сообщили спасатели.

Ликвидация возгорания после атаки России: смотрите видео

Предварительно, войска России применили для ударов ФАБ-500 с УМПК.