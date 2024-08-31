Момент удару окупантів по населеному пункту потрапив на відео. Відповідні кадри опублікував очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Дивіться також Потужні вибухи, палаюча 12-поверхівка: усе, що відомо про кривавий обстріл Харкова 30 серпня
Удар по Черкаській Лозовій
Як розповіли у ДСНС, один з потужних вибухів зруйнував приватну оселю та спричинив пожежу площею 150 метрів квадратних. Внаслідок ворожого удару пошкоджено 12 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі.
Момент удару по Черкаській Лозовій: дивіться відео
З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Вона опинилася в епіцентрі удару. Згодом дорогою до лікарні померла її сусідка.
Загалом в результаті ворожого удару 2 жінки загинуло, щонайменше 10 осіб постраждало, з них 2 дітей,
– повідомили рятувальники.
Ліквідація загоряння після атаки Росії: дивіться відео
Попередньо, війська Росії застосували для ударів ФАБ-500 з УМПК.