Момент удару окупантів по населеному пункту потрапив на відео. Відповідні кадри опублікував очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

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Удар по Черкаській Лозовій

Як розповіли у ДСНС, один з потужних вибухів зруйнував приватну оселю та спричинив пожежу площею 150 метрів квадратних. Внаслідок ворожого удару пошкоджено 12 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі.

Момент удару по Черкаській Лозовій: дивіться відео

З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Вона опинилася в епіцентрі удару. Згодом дорогою до лікарні померла її сусідка.

Загалом в результаті ворожого удару 2 жінки загинуло, щонайменше 10 осіб постраждало, з них 2 дітей,

– повідомили рятувальники.

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Попередньо, війська Росії застосували для ударів ФАБ-500 з УМПК.