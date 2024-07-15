Дроны атаковали Севастополь: прилетело в воинскую часть россиян у Фиолента

Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 15 июля раздавались взрывы из-за атаки беспилотников. Прилетело россиянам в воинскую часть в районе мыса Фиолент.

Оккупационные "власти" сообщили в ночь на 15 июля, что обломки дронов упали на территории частного дома в районе мыса Фиолент. Однако военная часть россиян расположена среди дачных кооперативов, поэтому обломки и упали на дом.

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Что известно о последствиях атаки по Севастополю

Сначала была информация, что в ночь на 15 июля были прилеты в российскую воинскую часть в районе мыса Фиолент (мыс на Гераклейском полуострове в Балаклавском районе Севастополя). А именно – в дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12 зенитного ракетного полка (воинской части 85702),

Стоит заметить, что официально Киев еще не комментировал последствия атаки, однако местные жители рассказали, что:

в районе мыса прозвучало 8 взрывов;

информация россиян о сбивании всех украинских беспилотников – ложь.

"Вероятно, повреждена одна из станций радиолокации, также был взрыв на позиции С-400", – рассказали в украинском телеграмм-канале.

Однако впоследствии подписчики из садового общества "Катюша" на Монастырском шоссе Фиолента сообщили украинскому телеграм-каналу, что украинские дроны повредили не ракетную часть, а расположенную рядом "за забором" воинскую часть радиоэлектронной разведки Черноморского флота России.

Там также есть антенны, похожие на антенны РЛС (радиолокационных станций – 24 Канал), а также спутниковые антенны,

– заявил "Крымский ветер".

Дачники рассказали им, что взрывы были прямо над их домами и, наверняка, был прилет в "воинскую часть с антеннами"



Территория воинской части, а стрелка обозначает расположение части радиоэлектронной разведки



"Катюша" и территория воинской части радиоэлектронной разведки россиян

Где прилетело по оккупантам: смотрите на карте

Кстати, российские телеграмм-каналы подтверждали, что в районе мыса Фиолент раздавались взрывы.