Дроны атаковали Севастополь: прилетело в воинскую часть россиян у Фиолента
Источник:"Крымский ветер"
Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 15 июля раздавались взрывы из-за атаки беспилотников. Прилетело россиянам в воинскую часть в районе мыса Фиолент.
Оккупационные "власти" сообщили в ночь на 15 июля, что обломки дронов упали на территории частного дома в районе мыса Фиолент. Однако военная часть россиян расположена среди дачных кооперативов, поэтому обломки и упали на дом.
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Что известно о последствиях атаки по Севастополю
Сначала была информация, что в ночь на 15 июля были прилеты в российскую воинскую часть в районе мыса Фиолент (мыс на Гераклейском полуострове в Балаклавском районе Севастополя). А именно – в дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12 зенитного ракетного полка (воинской части 85702),
Стоит заметить, что официально Киев еще не комментировал последствия атаки, однако местные жители рассказали, что:
- в районе мыса прозвучало 8 взрывов;
- информация россиян о сбивании всех украинских беспилотников – ложь.
"Вероятно, повреждена одна из станций радиолокации, также был взрыв на позиции С-400", – рассказали в украинском телеграмм-канале.
Однако впоследствии подписчики из садового общества "Катюша" на Монастырском шоссе Фиолента сообщили украинскому телеграм-каналу, что украинские дроны повредили не ракетную часть, а расположенную рядом "за забором" воинскую часть радиоэлектронной разведки Черноморского флота России.
Там также есть антенны, похожие на антенны РЛС (радиолокационных станций – 24 Канал), а также спутниковые антенны,
– заявил "Крымский ветер".
Дачники рассказали им, что взрывы были прямо над их домами и, наверняка, был прилет в "воинскую часть с антеннами"
Территория воинской части, а стрелка обозначает расположение части радиоэлектронной разведки
"Катюша" и территория воинской части радиоэлектронной разведки россиян
Где прилетело по оккупантам: смотрите на карте
Кстати, российские телеграмм-каналы подтверждали, что в районе мыса Фиолент раздавались взрывы.