"Хлопок" свирепствует в Шебекино: вспыхнуло предприятие и электроподстанция, повреждена ЛЭП
В Шебекинском районе Белгородской области днем 27 мая не на шутку разозлился "хлопок". В результате возник пожар на одном из предприятий, а часть района осталась без света.
Местные власти заявили о погибшем и пострадавших и традиционно обвинили Украину. 24 Канал рассказывает о происходящем на Белгородщине.
Обратите внимание Во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы: в городе виден дым со стороны вокзала
Минус российский завод
Российские СМИ сообщают, что в Шебекино загорелся завод "Химтек". Говорят, что дважды в одну реку не войдешь, но дважды может загореться один и тот же российский завод, потому что "Химтек" уже горел в октябре прошлого года.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате пожара погиб охранник предприятия. Также 3 человека получили травмы, 2 из них госпитализировали.
"Хлопок" в Шебекино: смотрите видео
Тем временем в Графовке, в 12 километрах от границы с Украиной, что-то случилось с электроподстанцией – там прозвучала серия взрывов. В результате ряд населенных пунктов остались без света.
Взрывы на электроподстанции в Белгородской области: смотрите видео
Гладков решил забыть позорный для него и кремлевского руководства рейд РДК и "Свободы России" в Белгородскую область – это единственное объяснение того, почему губернатор называет тяжелым днем для региона пожар на фабрике и взрывы на подстанции.
По словам Гладкова, пострадали два предприятия, однако со вторым – непонятно.
Между тем жители области в комментариях свирепствуют и требуют эвакуации и действий от российских властей, потому что, мол, их "обстреливают каждый день".
Жители Белгородщины свирепствуют / Скриншоты
Взрывной день для россиян: главное
- В Псковской области утро 27 мая началось не с кофе, а с взрывов. Губернатор заявил, что повреждено админздание нефтепровода "Транснефти" вблизи поселка Литвиново Невельского района. Также известно, что повреждены фасады и стекла трех административных зданий. По официальным данным, пострадавших якобы нет.
- Затем российские СМИ сообщили, что якобы два беспилотника в Тверской области атаковали нефтеперерабатывающую станцию недалеко от села Ерохино, обслуживающую нефтепровод "Дружба".
- В Белгороде же заявили о якобы атаке дронов по зданию МВД и местной ТЭЦ.
- Кроме этого не сладко оккупантам, временно находящимся в Украине. В Бердянске дважды раздались взрывы, в результате одного из которых погибло много захватчиков. Также взрывы прогремели и во временно оккупированном Мариуполе.