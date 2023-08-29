Они звучали 29 августа. В Сумской областной военной администрации рассказали о причине этих звуков.

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Россияне атакуют приграничье

В Сумской ОВА объяснили, что именно слышали в Сумах 29 августа.

Звуки, которые слышат жители Сумы, это эхо от обстрелов нашего приграничья,

– отметили в ОВА.

Там добавили, что враг продолжает терроризировать пограничные общины области.

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Обстрелы Сумщины: коротко

В Сумской ОВА 23 августа рассказали, что ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области.

Всего зафиксировано 26 взрывов. Обстрелам подверглись:

Хотинская,

Дружбовская,

Свеськая общины Сумской области.

В те же сутки один из вражеских дронов попал в учебное заведение города Ромны. Вследствие этого здание полностью разрушило. Об этом сообщили в областной военной администрации Сумской области.

По данным Офиса генпрокурора, враг атаковал учебное заведение в Ромнах около 10:00. Захватчики ударили по городу дроном-камикадзе типа "Шахед". Известно по меньшей мере о двух погибших педагогах.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что их тела деблокировали спасатели ГСЧС. В Нацполиции отметили, что ранения получили 4 человека, находившиеся неподалеку от места попадания.

Обратите внимание! При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.