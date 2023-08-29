Вони лунали 29 серпня. У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли про причину цих звуків.
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Росіяни атакують прикордоння
У Сумській ОВА пояснили, що саме чули у Сумах 29 серпня.
Звуки, які чують жителі міста Суми, це відлуння від обстрілів нашого прикордоння,
– зазначили в ОВА.
Там додали, що ворог продовжує тероризувати прикордонні громади області.
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Обстріли Сумщини: коротко
У Сумській ОВА 23 серпня розповіли, що вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.
Загалом зафіксували 26 вибухів. Обстрілів зазнали:
- Хотінська,
- Дружбівська,
- Свеська громади Сумської області.
Тієї ж доби один з ворожих дронів влучив у навчальний заклад міста Ромни. Внаслідок цього будівлю повністю зруйнувало. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації Сумщини.
За даними Офісу генпрокурора, ворог атакував навчальний заклад у Ромнах близько 10:00. Загарбники вдарили по місту дроном-камікадзе типу "Шахед". Відомо про щонайменше двох загиблих освітян.
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що їхні тіла деблокували рятувальники ДСНС. У Нацполіції зазначили, що поранень зазнали 4 людей, що перебували неподалік від місця влучання.