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Что известно о последствиях атаки дронов?

В Тольятти, по предварительным данным, под ударом мог оказаться химический завод "Куйбишевазот". Местные жители сообщают о масштабном пожаре и густом черном дыме над городом.

В Тольятти возник пожар после атаки на химзавод: смотрите видео

Предприятие специализируется на производстве аммиака, аммиачной селитры и полиамидов, а также изготавливает компоненты, которые могут использоваться в производстве взрывчатых веществ и ракет. Последний раз объект подвергся атаке дронов в начале апреля 2026 года. В марте предприятие атаковали дважды. В результате ударов на его территории загорелся цех №11, а также несколько расположенных рядом помещений.

Местные жители слышали несколько взрывов и звуки дронов: смотрите видео последствий

Также телеграм-каналы сообщают о повреждении многоэтажного дома. Предположительно, оно могло быть вызвано действиями российской противовоздушной обороны.

Российская РЭБ могла направить дрон на жилые дома в Тольятти: смотрите видео

В то же время в Таганроге сообщают об атаке на территорию Таганрогского автомобильного завода. По предварительным данным, там загорелся резервуар. Пожар на территории предприятия также фиксируют спутниковые данные NASA.



Несколько очагов пожаров в Таганроге после атаки дронов / Фото с телеграм-канала Exilenova+

Предприятие ранее специализировалось на сборке автомобилей, однако в 2014 году обанкротилось и прекратило работу по основному профилю. В последние годы его мощности использовались для других промышленных и военных задач, в частности для производства беспилотников.

Масштаб пожара в Таганроге после атаки / Фото с телеграм-канала Exilenova+

Таганрог проснулся от взрывов: смотрите видео

Местные жители сообщают как минимум о двух пожарах в разных районах Таганрога. Мэр города Светлана Камбулова заявила, что российская противовоздушная оборона смогла сбить беспилотник в небе. По ее словам, на месте падения обломков наблюдается несколько очагов пожара. Она также заверила, что пострадавших нет.

Очевидцы показывают масштабные последствия удара беспилотников: смотрите видео

Кроме того, в Таганроге Ростовской области, вероятно, подвергся атаке военный аэродром "Таганрог-Центральный". По данным OSINT-анализа ASTRA, густой дым, который местные жители зафиксировали после сообщений об атаке БПЛА, поднимался в районе аэродрома.

Там базируется 708-й военно-транспортный авиаполк, а рядом работает 325-й авиаремонтный завод, занимающийся ремонтом транспортных самолетов и комплектующих.

В Таганроге могли атаковать аэродром / Фото с телеграм-канала ASTRA

Напомним, в Березниках Пермского края России утром 11 сентября сообщили об атаке беспилотников на химический завод "Азот". На территории завода возник пожар. "Азот" является одним из больших химических предприятий региона. Завод производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, азотную кислоту и другую химическую продукцию. Предприятие имеет важное значение для химической промышленности России, а его продукция, в частности азотная кислота, может использоваться в производстве взрывчатых веществ.

Кроме того, ночью 11 сентября украинские дроны провели атаку на Саратов в России. Под ударом оказался большой логистический комплекс российского маркетплейса Ozon, который, по данным компании Fire Point, был уничтожен дронами FP-1. Площадь объекта составляла около 85 тысяч квадратных метров, а сам комплекс мог одновременно хранить более 30 миллионов единиц товара.

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории предприятия зафиксированы пожары, а масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.