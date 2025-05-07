В Туле вспыхнули пожары на двух крупнейших предприятиях оборонной промышленности России

Россияне заявили об атаке дронов на Тулу. Более того, после мощных взрывов на двух оборонных предприятиях вспыхнули пожары.

Один из заводов – государственное научно-производственное предприятие "Сплав". Что известно о последствиях взрывов в Туле – сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В Туле горят военные заводы

Ночью в российской Туле раздавались взрывы. Оккупанты жаловались на атаку дронов с вечера 6 мая. Как пишут росСМИ, угроза атаки сохранялась около 04:00.

Так, ночью также раздавались мощные взрывы в Туле. Более того, на некоторых важных объектах вспыхнули пожары.

Как пишут в российских телеграмм-каналах, под ударом дронов в Туле оказались два крупнейших предприятия оборонной промышленности России. Оба завода входят в госкорпорацию "Ростех".

Так, в районе улицы Щегловской в Туле виден густой дым. Именно там расположено АО "Конструкторское бюро приборостроения", которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия. Также на этой улице расположен другой важный для российской оборонки завод – научно-производственное объединение "Сплав" (НПО "СПЛАВ"). Предприятия расположены на расстоянии около 1 километра.

Как пишут в сети, АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" – это проектно-конструкторское бюро и одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности России, которое занимается разработкой:

высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, военно-морского флота и военно-морских сил,

систем противовоздушной обороны,

скорострельных пушек,

боевого стрелкового оружия.

Конструкторское бюро имени Шипунова входит в холдинговую компанию НПО "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех". В июле 2014 года предприятие попало под санкции США, а с началом полномасштабного вторжения – и под санкционное давление ЕС.

Также под ударом неизвестных дронов оказалось АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ"". Это ведущий российский завод, где изготавливают и разрабатывают реактивные системы залпового огня (РСЗО), тяжелые огнеметные системы (русская аббревиатура – ТОС), а также боеприпасы к ним, авиационные управляемые и неуправляемые ракеты. С 2008 года "Сплав" входит в госкорпорацию "Ростех".

Согласно открытым данным, на заводе "Сплав" изготавливали:

РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган", "Торнадо-С",

корабельные системы "Град-М", "Огонь",

противолодочные и противоторпедные комплексы "Удав-1М" и РПК-8.

Кроме того, "Сплав" занимался усовершенствованием ракет к РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С". Говорится об увеличении дальности работы систем и улучшении их точности, чтобы приблизить эти системы к уровню баллистических ракет "Искандер-М".

Интересно, что "Сплав" не впервые атакуют неизвестные дроны. Так, 21 января 2024 года на заводе также раздавались взрывы, а после – вспыхнул пожар в одном из производственных цехов и на трансформаторной подстанции. Это привело к частичному обесточиванию предприятия.

В сети опубликовали кадры пожара в Туле. Вероятно, вспыхнул именно завод "Сплав".



Пожар в Туле на заводе / Фото росСМИ

В сети также публикуют кадры, как после пожара в Туле начала активно ездить военная техника.



Военная техника в Туле / Фото росСМИ

К слову, днем и вечером 6 мая оккупанты также жаловались на атаку дронов. Неспокойно было в частности в Московской, Орловской и Липецкой областях.