Регион окутало дымом. Об этом пишет Exilenova+.

Что известно о взрывах в Волгограде

В половине третьего ночи в сети начала появляться информация о взрывах в Волгограде. На кадрах, распространенных в телеграм-канале, видно, что после этого начался пожар.

Согласно сообщениям в пабликах, пожар начался в промзоне Волгоградского НПЗ.

После взрывов разразился пожар: смотрите видео

В сети также опубликовано немало кадров, на которых видно, как Волгоград буквально "затянуло дымом".

Волгоград затянуло дымом: смотрите видео

Также появилась информация, что, вероятно, горит логистический хаб Wildberries.

Ближе к 4 утра массированная атака на Волгоград продолжилась. А в пабликах писали, что, по предварительным данным, под удар попали как минимум 2 важных объекта. В частности, речь идет о:

распределительный центр Wildberries – логистический комплекс площадью 44 000 квадратных метров, что является ключевым логистическим узлом для Волгоградской, Астраханской и соседних областей.

НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Дым после взрывов в Волгограде / фото с телеграм-канала Exilenova+

Напомним, 29 июля и в ночь на 30 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника . Так, 29 июля был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Кроме того, они нанесли удар по полигону "Приморский Посад" на ВОТ Запорожской области.