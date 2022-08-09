Ночью в Волновахе загорелась "селитра", которую привезли оккупанты, – журналист

9 августа 2022 , 09:30
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Источник:

телеграм Дениса Казанского

В оккупированном Волновахе произошла "селитра". Журналист сообщает, что ее привезли российские захватчики.

Взрывы в Волновахе были слышны в ночь на 9 августа. Об этом сообщил Денис Казанский в телеграме.

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В Волновахе горела "селитра"

Ночью Волноваха слушала трататушки. По неизвестным причинам вспыхнула "селитра", завезенная в город российскими "освободителями",
– написал журналист.

Очевидно, оккупантам снова досталось от украинских защитников. Ведь на видео из сети видно, что в небе над Волновахой огромные клубы дыма и слышны систематические обстрелы.

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Общие потери врага

  • личного состава – почти 42640 (+300) человек ликвидировано,
  • танков – 1817 (+6) единиц,
  • боевых бронированных машин – 4076 (+6) единиц,
  • артиллерийских систем – 964 (+4) единицы,
  • РСЗО – 261 единица,
  • средства ПВО – 133 (+1) единиц,
  • самолетов – 223 единицы,
  • вертолетов – 193 (+1) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3) единиц,
  • крылатые ракеты – 185 (+3) единиц,
  • корабли и катера – 15 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2998 (+5) единиц,
  • специальная техника – 87 (+1) единиц,

Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

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Автор: Марта Кушка