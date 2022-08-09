Ночью в Волновахе загорелась "селитра", которую привезли оккупанты, – журналист

В оккупированном Волновахе произошла "селитра". Журналист сообщает, что ее привезли российские захватчики.

Взрывы в Волновахе были слышны в ночь на 9 августа. Об этом сообщил Денис Казанский в телеграме.

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В Волновахе горела "селитра"

Ночью Волноваха слушала трататушки. По неизвестным причинам вспыхнула "селитра", завезенная в город российскими "освободителями",

– написал журналист.

Очевидно, оккупантам снова досталось от украинских защитников. Ведь на видео из сети видно, что в небе над Волновахой огромные клубы дыма и слышны систематические обстрелы.

Ночью в Волновахе была "селитра": смотрите видео

Общие потери врага

личного состава – почти 42640 (+300) человек ликвидировано,

танков – 1817 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 4076 (+6) единиц,

артиллерийских систем – 964 (+4) единицы,

РСЗО – 261 единица,

средства ПВО – 133 (+1) единиц,

самолетов – 223 единицы,

вертолетов – 193 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3) единиц,

крылатые ракеты – 185 (+3) единиц,

корабли и катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2998 (+5) единиц,

специальная техника – 87 (+1) единиц,

Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

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