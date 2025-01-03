Россияне жалуются на атаку по Воронежу: возник пожар, повреждено предприятие

Пятница, 3 января, снова не прошла для России без взрывов. На этот раз под атакой "добрых" дронов оказался Воронеж.

Местные жители жаловались, что в городе было громко примерно в полдень по местному времени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о взрывах в Воронеже 3 января

В Воронеже было объявлено об опасности атаки БПЛА. В городе якобы работала "певео" по украинским беспилотникам. Местные слышали несколько громких звуков.

Говорят, что обломки упали на одно (а по некоторым данным, на два) предприятия, повредили помещение и вызвали пожар.

Возгорание якобы уже ликвидировали, а пострадавших традиционно нет.

Впоследствии российское минобороны отчиталось о сбивании шести беспилотников: по три над Воронежской и Белгородской областями.

Напомним, что на днях дроны атаковали Ярцево в Смоленской области. Они попали по нефтебазе и вызвали пожар в двух резервуарах с бензином и дизельным топливом.