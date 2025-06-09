Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Что известно об атаке

Воздушная тревога на территории Запорожской области была объявлена ​​ориентировочно в 20:17. В Воздушных силах сообщали о нескольких группах ударных беспилотников, летевших курсом на Запорожье.

Уже через минуту Иван Федоров сообщил о работе сил противовоздушной обороны. Руководитель ОВА призвал местных оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Россияне атаковали прифронтовой поселок области fpv-дронами. В результате атаки произошел пожар. Экстренные службы выехали на место поражения,

– уточнил он впоследствии.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, утром враг нанес удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. В результате удара ранения получила 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, повреждены частные дома в одном из районов города.