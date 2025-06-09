Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про атаку

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 20:17. У Повітряних силах повідомляли про декілька груп ударних безпілотників, які летіли курсом на Запоріжжя.

Вже за хвилину Іван Федоров повідомив про роботу сил протиповітряної оборони. Керівник ОВА закликав місцевих залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Росіяни атакували прифронтове селище області fpv-дронами. Внаслідок атаки сталась пожежа. Екстрені служби виїхали на місце ураження,

– уточнив він згодом.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, вранці ворог завдав удару по Запоріжжю керованими авіабомбами. Внаслідок удару поранень зазнала 73-річна жінка. Її в тяжкому стані доправили до лікарні. Крім того, пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста.