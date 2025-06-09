️Після 10:00 у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога через загрозу удару балістичними ракетами та керованими авіаційними бомбами, передає 24 Канал.

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Удар по Запоріжжю

О 10:57 очільника ОВА Іван Федоров уточнив, що ворог атакував Запоріжжя КАБами. Внаслідок удару поранень зазнала 73-річна жінка. Її в тяжкому стані доправили до лікарні.

Крім того, пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста. Федоров уточнив, що сім будинків зазнали значних руйнувань, десятки – пошкоджені. Понівечена труба газопостачання.

Нагадаємо, що уночі противник здійснив чергову масовану атаку на Україну. Окупанти випустили майже 500 ракет і дронів. Серед них – 479 ударними БпЛА, 4 "Кинджали", 10 ракет Х-101, 3 ракети Х-22, 2 протирадіолокайційні ракети Х-31 та одна Х-35.

До слова, 8 червня президент Зеленський закликав українців особливо уважно дослухатися до сигналів повітряної тривоги.