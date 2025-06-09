После 10:00 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара баллистическими ракетами и управляемыми авиационными бомбами, передает 24 Канал.

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Удар по Запорожью

В 10:57 глава ОВА Иван Федоров уточнил, что враг атаковал Запорожье КАБами. В результате удара ранения получила 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Кроме того, повреждены частные дома в одном из районов города. Федоров уточнил, что семь домов подверглись значительным разрушениям, десятки – повреждены. Изуродована труба газоснабжения.

Позже стало известно о второй пострадавшей. Федоров рассказал, что женщина находится в тяжелом состоянии. Медики на месте удара стабилизируют состояние потерпевшей. После этого ее доставят в больницу.

Последствия авиационного удара по Запорожью / Фото ОВА

Напомним, что ночью противник совершил очередную массированную атаку на Украину. Оккупанты выпустили почти 500 ракет и дронов. Среди них – 479 ударными БпЛА, 4 "Кинжалы", 10 ракет Х-101, 3 ракеты Х-22, 2 противорадиолокационные ракеты Х-31 и одна Х-35.

К слову, 8 июня президент Зеленский призвал украинцев особенно внимательно прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.