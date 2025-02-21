Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы. Воздушные силы ВСУ объявили тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с юга еще в 4:27.

Смотрите также Россияне запускали "Шахеды" с нескольких направлений и угрожали баллистикой: где была тревога

Что известно об атаке

По данным ПС, по меньшей мере 2 ракеты противник запустил по Одессе и области. В частности, летело и на Затоку – в 4:31 и 4:33 там прогремели взрывы.

В 4:52 сообщили об отбое угрозы баллистики, а в 05:50 – ударных БпЛА по всей Украине.

Сейчас информация о сбитых вражеских целях или последствиях удара отсутствует.

Напомним, накануне, в ночь 20 февраля, Россия также атаковала Одесскую область – пострадал энергетический объект ДТЭК. Накануне, 19 февраля, ПВО работала по беспилотникам в Одессе – там произошли локальные аварийные отключения электроэнергии.