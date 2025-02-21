Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали. Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з півдня ще о 4:27.

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Що відомо про атаку

За даними ПС, щонайменше 2 ракети противник запустив по Одесі та області. Зокрема, летіло й на Затоку – о 4:31 і 4:33 там прогриміли вибухи.

О 4:52 повідомили про відбій загрози балістики, а о 05:50 – ударних БпЛА по всій Україні.

Наразі інформація про збиті ворожі цілі чи наслідки удару відсутня.

Нагадаємо, у ніч 20 лютого, Росія також атакувала Одещину, постраждав енергетичний об'єкт ДТЕК. Напередодні, 19 лютого, ППО працювала по ударних безпілотниках в Одесі – там сталися локальні аварійні відключення електроенергії.