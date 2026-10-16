В Житомире после серии взрывов пропали свет и вода

В Житомире после звуков взрывов в некоторых районах пропали свет и вода. Перебои с электроснабжением также зафиксировали в нескольких других населенных пунктах области.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно о последствиях атаки?

После взрывов в Житомире зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением в части города. Кроме того, электроэнергия пропала в нескольких других населенных пунктах области.

Около 22:26 на город с севера направлялся реактивный БПЛА. Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.

По состоянию на 23:09 в отдельных районах города уже есть электричество. В то же время жителей просят не перегружать сеть мощными электроприборами.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до объявления об окончании воздушной тревоги.

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Напомним, российские войска вечером 16 октября провели атаку на Харьков, нанеся несколько ударов по Немишлянскому району. Первый удар "Бандероллой" зафиксировали около 21:21, а менее чем через 20 минут оккупанты нанесли повторный удар. Еще одна атака произошла в 22:16.

В результате обстрела повреждены жилые дома, а по предварительным данным, выбито более сотни окон. По состоянию на 22:01 число пострадавших возросло до девяти человек, у которых диагностировали острую стрессовую реакцию. Среди пострадавших – 13-летняя девочка и мальчик.

Впоследствии мэр Игорь Терехов сообщил о новых ударах по Немишлянскому району: в течение трех минут россияне нанесли как минимум еще две атаки.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении нескольких "Бандеролей" в направлении Харькова и призывали горожан находиться в укрытиях. Специалисты обследуют места попаданий и устанавливают окончательные последствия российского террора.