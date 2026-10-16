Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Що відомо про наслідки атаки?

Після вибухів у Житомирі зафіксували перебої з електро- та водопостачанням у частині міста. Крім того, електроенергія зникла в кількох інших населених пунктах області.

Близько 22:26 на місто з півночі рухався реактивний БпЛА. Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження уточнюється.

Станом на 23:09 окремі райони міста вже мають електрику. Водночас мешканців Просять не перевантажувати мережу потужними приладами.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до оголошення закінчення повітряної тривоги.

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Нагадаємо, російські війська ввечері 16 жовтня атакували Харків, завдавши кількох ударів по Немишлянському району. Перший удар "Бандероллю" зафіксували близько 21:21, а менш ніж за 20 хвилин окупанти вдарили повторно. Ще одна атака сталася о 22:16.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, а за попередніми даними, вибито понад сотню вікон. Станом на 22:01 кількість постраждалих зросла до дев’ятьох людей, у яких діагностували гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих – 13-річні дівчинка та хлопчик.

Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив про нові удари по Немишлянському району: упродовж трьох хвилин росіяни завдали щонайменше ще двох атак.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух кількох "Бандеролей" у напрямку Харкова та закликали містян перебувати в укриттях. Фахівці обстежують місця влучань і встановлюють остаточні наслідки російського терору.