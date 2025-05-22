Оккупанты заявляют о массированном ударе ВСУ по Льгову в Курской области

Российские пропагандисты пишут, что ВСУ, мол, нанесли "массированный" удар по Льгову в Курской области. Заявляют о якобы 12 пострадавших.

Российские СМИ пишут, что для этого ВСУ использовали Himars, чему нет никакого логического объяснения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российских пропагандистов.

Смотрите также Раздаются "хлопки": дроны посреди дня атакуют Рязанский НПЗ

Россияне жалуются на атаку ВСУ по Льгову

Российские СМИ заявляют о массированной ракетной атаке ВСУ по городу Льгов в Курской области. Говорится о якобы 12 пострадавших мирных жителях. Предварительно повреждены, мол, 4 автомобиля, 1 многоквартирный дом и 2 частных дома. В них выбиты окна и посечены фасады.

Российские телеграмм-каналы пишут о применении именно ракет HIMARS, почему, как и было ожидаемо, нет доказательств. Не понятно, какую цель могли теоретически преследовать ВСУ во Льгове, чтобы применить высокоточные ракеты по двору жилых домов.

После этой атаки активизировались также российские военкоры, которые показывают свои якобы окровавленные руки, спокойным тоном рассказывая, что были, невероятно – в самом эпицентре удара.

Отметим, что всего через 15 минут все эти российские СМИ писали еще и о сбитии БпЛА, "летевших на Москву". Следует вспомнить, что по словам россиян, ВСУ атаковали российскую территорию, в частности Москву более 500 БпЛА за 2 суток.

Поэтому не исключено, что эти взрывы в Льгове является следствием непрофессиональной работы российской системы ПВО.

Добавим, что Путин сегодня объявил о создании "буферной зоны" вдоль границы с Украиной для "защиты приграничных регионов", хочет делает он это не впервые. "Обстрелы мирных россиян" всего через несколько часов после этих заявлений могут быть провокациями, чтобы придать больше веса этому решению российского лидера.