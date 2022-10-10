Россияне ударили по Львову: в городе пропал свет и связь

Россия продолжает сражаться с мирным населением. Оккупанты 10 октября массированно обстреляли Украинские города, в частности Львов. В городе проблемы с электричеством – пропал свет.

Около 9 часов утра стало известно о взрывах во Львове. Пока информация уточняется, однако мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей города оставаться в укрытиях. Он отметил, что работают системы противовоздушной обороны.

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Что говорит Львовская власть

Глава Областной военной администрации Львовщины Максим Козицкий призвал жителей города оставаться в укрытиях.

В 9:30 Садовый сообщил, что обучение в школах Львова сегодня дистанционное. Онлайн-урок начнется через час после завершения тревоги. Также он подчеркнул, что перебои с мобильной связью в городе временные. Оператор говорит, что скоро все восстановит.

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