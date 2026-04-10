Мощные фейерверки: в российском Владикавказе прогремел взрыв "на складе с пиротехникой"

В российском городе Владикавказе 10 апреля произошел мощный взрыв, приведший к масштабному пожару и многочисленным разрушениям и последующим детонациям. Произошло это якобы в районе склада с пиротехникой.

Об этом сообщает ряд медиа, последствия взрывов показали, в частности, в телеграмм-канале Exilenova+.

Что известно о фейерверках на пиротехническом складе во Владикавказе?

Отмечается, что в помещении склада пиротехники произошла детонация фейерверков.

В результате взрыва частично разрушено здание, а также повреждены десятки автомобилей, припаркованных рядом. Вблизи эпицентра расположены склады строительных материалов, что дополнительно осложнило ситуацию.

Из-за угрозы новых взрывов спасательные службы не могли полноценно приступить к ликвидации пожара – им приходилось ждать, пока запасы пиротехники выгорят. Огонь сопровождается периодическими детонациями.

Кроме того, в районе происшествия началась эвакуация. Людей выводят из близлежащих зданий, часть из них направляют в подвальные укрытия или призывают срочно покинуть опасную зону.

По состоянию на 13:30 сообщалось по меньшей мере о 10 пострадавших в результате инцидента. Среди эвакуированных – также сотрудники геофизической службы Российской академии наук.

Сейчас экстренные службы продолжают работать на месте, информация о причинах инцидента и масштабах разрушений уточняется.

Интересно! Военный эксперт Павел Нарожный для 24 Канала объяснил, что одной из ключевых проблем России является огромное количество объектов, которые нуждаются в защите, что значительно усложняет эффективное прикрытие их системами ПВО. Этим пользуются украинские силы, которые фактически перегружают российскую систему противовоздушной обороны, что позволяет прорывать ее даже в хорошо защищенных районах.

