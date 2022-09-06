Взрывы во время тревоги раздались в Запорожской и Николаевской областях

Утром 6 сентября в Запорожской и Николаевской областях прогремели громкие взрывы.

Ожидается подтвержденная информация от официальных представителей регионов. К слову, сейчас по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Что известно о взрывах в Украине

В Запорожской области поднимается облако дыма после взрывов, информация уточняется.

Также сообщают о взрывах Николаевской области. Это тоже произошло во время воздушной тревоги.

В Запорожской и Николаевской областях слышали взрывы: смотрите видео

Россия нанесла ракетные удары по Кривому Рогу.

В Кривом Роге утром 6 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Вскоре местные власти подтвердили ракетные удары, нанесенные российскими военными.

В 8:07 поступило сообщение о взрывах в Кривом Роге. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ", ссылаясь на информацию от местных жителей. По предварительной информации, они могли слышать работу ПВО.

А уже в 8.13 поступила информация от главы военной администрации Кривого Рога. Александр Вилкул подтвердил ракетные удары по городу и призвал жителей не покидать укрытия.

Вскоре в сети опубликовали видео, где можно увидеть густой столб черного дыма. Он поднимается над Кривым Рогом. Как отмечают, он виден практически из всех районов города.

В Днепре и Запорожье слышали взрывы: смотрите видео