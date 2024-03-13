Повреждения "незначительные": в Воронежской области придумывают, что "сбили" 30 беспилотников

Ночь на 13 марта оказалась непростой и для жителей Воронежской области. Говорят, она была под атакой беспилотников. Местные власти уверяют, что якобы "сбили" аж 30 дронов.

Взрывы не давали спать жителям Воронежской области. Говорят, что в городе Бутурлиновка слышали еще и стрельбу. Об этом рассказывали местные жители.

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Заявляли о якобы работе ПВО

На территории региона несколько раз работали средства ПВО. По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов. Оперативную обстановку держу на контроле. Опасность атаки БПЛА сохраняется,

– написал ночью глава региона.

Глава Бутурлиновского района Юрий Матузов жаловался, что его район подвергся атаке БПЛА. И что он провел экстренное заседание оперативного штаба. Выясняют последствия атаки, а также возможные повреждения на инфраструктурных объектах.

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"Уничтожили" более 30 дронов

Позже губернатор заверил, что за ночь над Воронежской областью якобы уничтожили более 30 беспилотников. Местные жители отметили, что больше всего под атаку попал город Бутурлиновка. Известно, что в четырех километрах от него расположен военный аэродром.



В небо поднимается дым после атаки беспилотников / Фото ASTRA

Согласно открытым данным, говорится об одноименном военном аэродроме. На нем базируется 899 гвардейский штурмовой авиационный полк.

Уважаемые жители Воронежской области, опасность атаки БПЛА пока сохраняется. За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружено и уничтожено более 30 беспилотников. Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья,

– отметил губернатор.

Он добавил, что в Бутурлиновском районе повреждения получил частный дом и трансформаторная подстанция. Между тем в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Заверил, что пострадавших нет.

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