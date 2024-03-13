Повреждения "незначительные": в Воронежской области придумывают, что "сбили" 30 беспилотников
Ночь на 13 марта оказалась непростой и для жителей Воронежской области. Говорят, она была под атакой беспилотников. Местные власти уверяют, что якобы "сбили" аж 30 дронов.
Взрывы не давали спать жителям Воронежской области. Говорят, что в городе Бутурлиновка слышали еще и стрельбу. Об этом рассказывали местные жители.
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Заявляли о якобы работе ПВО
На территории региона несколько раз работали средства ПВО. По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов. Оперативную обстановку держу на контроле. Опасность атаки БПЛА сохраняется,
– написал ночью глава региона.
Глава Бутурлиновского района Юрий Матузов жаловался, что его район подвергся атаке БПЛА. И что он провел экстренное заседание оперативного штаба. Выясняют последствия атаки, а также возможные повреждения на инфраструктурных объектах.
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"Уничтожили" более 30 дронов
Позже губернатор заверил, что за ночь над Воронежской областью якобы уничтожили более 30 беспилотников. Местные жители отметили, что больше всего под атаку попал город Бутурлиновка. Известно, что в четырех километрах от него расположен военный аэродром.
В небо поднимается дым после атаки беспилотников / Фото ASTRA
Уважаемые жители Воронежской области, опасность атаки БПЛА пока сохраняется. За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружено и уничтожено более 30 беспилотников. Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья,
– отметил губернатор.
Он добавил, что в Бутурлиновском районе повреждения получил частный дом и трансформаторная подстанция. Между тем в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Заверил, что пострадавших нет.
Дроны атаковали нефтезавод в Рязани
- Неспокойным было также утро для жителей Рязани. Российские СМИ пишут, что беспилотник атаковал АО "Рязаньнефтепродукт". По имеющейся информации, беспилотник попал в установку первичной переработки нефтепродуктов. Известно, что пострадали два человека.
- Вскоре поступили данные о том, что на площади 200 квадратных метров вспыхнул пожар. Пострадавшим оказывали медицинскую помощь, после чего их госпитализировали.
- В сеть местные жители выложили немало видео. На них можно увидеть и момент полета дрона над нефтезаводом, и то, как в небо поднимается густой черный дым.