Дрон поразил промышленный объект в Воронеже: российские власти параллельно говорят о "работе ПВО"

Россияне продолжают ощущать последствия войны, которую сами же развязали против Украины. На этот раз было громко в Воронеже. Официальная риторика неизменна – "работала ПВО". Хотя также есть сообщения о повреждении промышленного объекта.

В среду, 17 апреля, российские телеграм-паблики начали писать, что в Воронеже прогремели взрывы, а также – публиковать видео, которые это подтверждают. Больше рассказывает 24 Канал, который собрал информацию из вражеских информационных ресурсов.

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Дрон повредил промышленное здание

Первые сообщения о взрывах появились около 21:30 (17 апреля) по киевскому времени в российских телеграм-каналах. Это подтверждают местные жители. Некоторые из них отмечают, что сразу перед "бабахом" пришло смс-сообщение об отсутствии воздушной опасности.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружили и подавили украинский беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, в результате падения беспилотника повреждено промышленное здание,

– пишет губернатор Воронежской области Александр Гусев в 22:15.

Российский чиновник добавляет, что на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб, а также представители правительства региона и администрации города. В то же время он предупреждает, что на территории региона объявлен режим опасности атаки дронов, хотя и вместе с тем уверяет, что "ситуация под контролем".

Жители Воронежа слышали мощные взрывы: смотрите видео с телеграм-каналов

Уточним, что Воронеж расположен на западе России. По воздушной траектории от украинского Харькова до этого города около 280 километров. Однако неизвестно точно, откуда именно могли лететь беспилотники, вызвавшие мощные взрывы.

Последствия работы так называемой "российской ПВО" в Воронеже: смотрите видео

На одном из роликов видно огонь вблизи, а также пожарную машину. На кадрах густой столб дыма подниматься в небо, что свидетельствует серьезность ситуации для врага. Кроме того, в очередной раз возникают сомнения в правдивости сообщений об "эффективной работе российской ПВО".

Настоящие последствия взрывов в Воронеже: смотрите видео с телеграм-каналов

Вспомним также, что в ночь на 17 апреля военная часть в российской Мордовии подверглась атаке беспилотников. Собственно, под ударом оказался 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенной в российском городе Ковылкино. По информации источников 24 Канала, это была спецоперация ГУР Минобороны.