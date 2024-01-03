Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что воздушные цели могут изменять свою траекторию. Вероятно, в оккупантов возникла серьезная проблема с системой наведения.

Читайте также В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022: итоги года на фронте

Какие последствия падения ракеты в России

Также проблемы могли быть с высотой и двигателем. Следовательно, причина падения – комплексная и связанная с техническими неисправностями российского оружия. Именно это привело к разрушениям и жертвам.

Стоит вспомнить, что 2 января оккупанты выпустили по Киеву и Харькову 99 ракет. В результате этого 5 человек погибли. Одна ракета, которая не долетела до Украины и упала в селе Воронежской области, унесла жизни 11 россиян. Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Россия готова рисковать, ей не важны потери, гибель десятка своих людей. Они будут дальше это делать, чтобы создать картинку для собственной пропаганды. Оккупанты "рисуют" выгодные последствия, говорят, что якобы уничтожили чуть ли не все украинское командование, секретные бункеры,

– рассказал Александр Мусиенко.

Следовательно, даже несмотря на собственные жертвы, массированная атака позволила россиянам говорить о своих вымышленных "победах". Гибель граждан для них является второстепенным вопросом. Для них важно, что они сделали очередную попытку атаковать Киев и убили мирных украинцев.

Случился принцип бумеранга и правило, что посеешь ветер, а пожнешь бурю. Иначе быть не может,

– подчеркнул Мусиенко.

Падение российской ракеты в Петропавловке: что известно