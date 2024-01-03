Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що повітряні цілі можуть змінювати свою траєкторію. Ймовірно, в окупантів виникла серйозна проблема з системою наведення.

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Які наслідки падіння ракети у Росії

Також неполадки могли бути з висотою та двигуном. Відтак причина падіння – комплексна та пов'язана з технічними несправностями російської зброї. Саме це призвело до руйнувань та жертв.

Варто згадати, що упродовж 2 січня окупанти випустили по Києву та Харкову 99 ракет. Внаслідок цього 5 людей загинуло. Одна ракета, яка не долетіла до України та впала у селі Воронезької області, забрала життя 11 росіян. Про це пишуть російські телеграм-канали.

Росія готова ризикувати, їй не важливі втрати, загибель десятка своїх людей. Вони далі це робитимуть, щоб створити картинку для власної пропаганди. Окупанти "малюють" вигідні наслідки, кажуть, що нібито знищили ледь не все українське командування, секретні бункери,

– розповів Олександр Мусієнко.

Відтак, навіть попри власні жертви, масована атака дозволила росіянам говорити про свої вигадані "перемоги". Загибель громадян є для них другорядним питанням. Для них важливо, що вони все-таки зробили чергову спробу атакувати Київ і вбили мирних українців.

Стався принцип бумеранга й правило, що посієш вітер, а пожнеш бурю. Інакше бути не може,

– наголосив Мусієнко.

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