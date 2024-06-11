В районе аэродрома Бельбек слышали мощные взрывы

Во вторник, 11 июня, мощные взрывы слышали в оккупированном Крыму. Собственно, они раздавались в районе аэродрома Бельбек.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Крымский ветер". Там около 8 вечера опубликовали информацию о взрыве, а также обнародовали соответствующие кадры.

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Взрывы в районе аэродрома Бельбек

Вечером 11 июня стало известно о мощных взрывах возле аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму. Сейчас причины неизвестны.

Мощные взрывы слышны в районе аэродрома Бельбек,

– говорится в сообщении.

"Крымский ветер" также высказал предположение, что эти взрывы могли раздаваться из-за стрельбы. Однако оккупационные войска о них официально не сообщали.

Также в телеграм-канале распространили видео, на котором только слышны громкие взрывы, доносящиеся из района аэродрома Бельбек. При этом каких-либо "прилетов" на ролике нет.

Звуки взрывов в районе аэродрома Бельбек: смотрите видео

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