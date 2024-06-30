"Санкции Малюка-Буданова" вызывают в России новые взрывы: военная сводка от Свитана

Очередной день в России не прошел без взрывов. В частности, очень громко было возле Нижнего Новгорода

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что так продолжают свою работу "санкции Малюка-Буданова" на территории России.

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Взрывы возле Нижнего Новгорода

Свитан отметил, что взрывы возле Нижнего Новгорода связаны с деятельностью российских партизан под руководством украинских спецслужб. Они работают в режиме "уничтожают все, что видят". В частности, возле Нижнего Новгорода заметно, что хорошо горят склады с какой-то химической продукцией.

Один из таких складов на Московском шоссе. Привязывают все к Москве, на основную цитадель российского империализма. Все продолжает гореть. Спасибо российским партизанам, работают,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Остановка российской железной дороги

По словам летчика-инструктора, в Оренбургской области сошел с рельсов товарный поезд. Это означает, что на определенное время эта ветка не будет функционировать. Это очень хорошо для фронта. Это позволит отдохнуть ВСУ на передке хотя бы несколько часов, ведь у россиян на определенный отрезок времени остановилась главная логистическая артерия.

"Это, кстати, также работа российских партизан и движения сопротивления. Они уничтожают российские товарняки. В частности, и эти поезда могут нести определенное вооружение. Или же пока товарняк не поставят на рельсы, то ветка отминусовуется, пока не разгрузят это направление, а на это иногда надо несколько дней", – подчеркнул военный эксперт.