Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що так продовжують свою роботу "санкції Малюка-Буданова" на території Росії.

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Вибухи біля Нижнього Новгорода

Світан зазначив, що вибухи біля Нижнього Новгорода пов'язані з діяльністю російських партизанів під керівництвом українських спецслужб. Вони працюють у режимі "нищать усе, що бачать". Зокрема, біля Нижнього Новгорода помітно, що добре горять склади з якоюсь хімічною продукцією.

Один із таких складів на Московському шосе. Прив'язують усе до Москви, на основну цитадель російського імперіалізму. Усе продовжує горіти. Дякуємо російським партизанам, працюють,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Зупинка російської залізниці

За словами льотчика-інструктора, в Оренбурзькій області зійшов з рейок товарний потяг. Це означає, що на певний час ця гілка не буде функціонувати. Це дуже добре для фронту. Це дасть змогу перепочити ЗСУ на передку бодай кілька годин, адже в росіян на певний відтинок часу зупинилась головна логістична артерія.

"Це, до речі, також робота російських партизанів та руху опору. Вони знищують російські товарняки. Зокрема, і ці потяги можуть нести певне озброєння. Або ж поки товарняк не поставлять на рейки, то гілка відмінусовується, поки не розвантажать цей напрямок, а на це іноді треба кілька днів", – наголосив військовий експерт.