Смертельный бизнес: после взрывов возле Житомира пятеро мужчин получили подозрение

После взрывов вблизи Житомира, которые произошли 2 июля, правоохранители сообщили о подозрении пятерым мужчинам. По версии следствия, они организовали незаконное производство взрывчатки, что и привело к трагедии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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В полиции прокомментировали взрывы под Житомиром

Следствие установило, что летом 2024 года 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками организовал незаконное производство взрывчатки в селе Березина на Житомирщине.

Для своей деятельности мужчины обустроили помещение бывшего коровника, весовой и склада.

К делу они привлекли химика, который разработал рецептуру и контролировал производство, а также двух рабочих, которые проживали на территории объекта и занимались непосредственно изготовлением взрывчатки.

7 июля следователи следственного управления при оперативном сопровождении оперативников Управления уголовного розыска ГУНП Житомирщины и сотрудников УСБУ области сообщили всем пятерым мужчинам о подозрениях в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц,

– сообщили в Нацполиции.

Мужчин подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, а также нарушении правил хранения взрывчатых веществ, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к незаконному производству взрывчатки. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в результате взрывов на Житомирщине погибли двое местных жителей – 16 и 26 лет. Еще 83 человека получили ранения различной степени тяжести.