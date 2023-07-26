Взрывы вторично за день раздались в Житомирской области: немедленно в укрытие

В Украине на вечер 26 июля продолжается воздушная тревога. Вдруг за день на территории области раздались взрывы.

Воздушные силы около 19:30 сообщили, что жителям Житомирской области следует немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. К тому времени уже вся Украина была "красной".

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Жителей области просят находиться в укрытиях гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Это уже вторые взрывы за день на Житомирщине

Днем 26 июля на всей территории Украины уже объявляли воздушную тревогу. Тогда на территории области раздались взрывы. Возможно, работали силы ПВО. Детали пока не раскрывают.

Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать видео и выкладывать в сеть работу защитников украинского неба. Это помогает русским оккупантам.

Что говорят в Воздушных силах

Российские оккупанты вечером 26 июля атаковали Украину ракетами. Их враг запустил из Каспия. В Воздушных силах ВСУ отмечали, что они сначала зашли с Севера. Тогда об угрозе предупредили Харьков. А уже через несколько минут поступило сообщение, что ракеты сменили курс и летят на Днепр. Позже ракеты еще раз меняли курс.